16 августа 2023, 23:06
Самое крупное полнолуние этого года можно будет увидеть в Башкирии
Самое крупное полнолуние 2023 года можно будет увидеть в Башкирии в конце августа. Об этом сообщил mkset.ru.
В фазу полнолуния Луна войдет 31 августа в 04:37 по московскому времени.
Реклама
Суперлуние случается, если происходит совпадение полнолуния или новолуния с перигеем — максимальным сближением Луны и Земли.
Врачи предупредили, что подобное явление может вызывать магнитные бури. Они сказываются на состоянии здоровья. Воздействию бурь наиболее подтверждены люди с нарушениями артериального давления.
Космос
Реклама
Реклама