Интересное 16 августа 2023, 23:06 Самое крупное полнолуние этого года можно будет увидеть в Башкирии

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Самое крупное полнолуние 2023 года можно будет увидеть в Башкирии в конце августа. Об этом сообщил mkset.ru.

В фазу полнолуния Луна войдет 31 августа в 04:37 по московскому времени.

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Суперлуние случается, если происходит совпадение полнолуния или новолуния с перигеем — максимальным сближением Луны и Земли.

Врачи предупредили, что подобное явление может вызывать магнитные бури. Они сказываются на состоянии здоровья. Воздействию бурь наиболее подтверждены люди с нарушениями артериального давления.