Интересное 26 декабря 2022, 16:37 Самая известная служебная собака Петербурга Есения вышла на пенсию

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Кинолог Наталья Бабкина в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» сообщила, что звезда петербургской криминальной хроники — собака Есения — вышла на пенсию.

Она пробыла на службе около восьми лет. По человеческим меркам Есении сейчас около 60 лет.

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«Зачем напрягать в плане здоровья, в плане физических сил, будем уже отправлять девочку в хорошую гражданскую жизнь», — добавила Бабкина.

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После Нового года Есения отправится в новую семью.