26 декабря 2022, 16:37
Самая известная служебная собака Петербурга Есения вышла на пенсию
Кинолог Наталья Бабкина в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» сообщила, что звезда петербургской криминальной хроники — собака Есения — вышла на пенсию.
Она пробыла на службе около восьми лет. По человеческим меркам Есении сейчас около 60 лет.
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«Зачем напрягать в плане здоровья, в плане физических сил, будем уже отправлять девочку в хорошую гражданскую жизнь», — добавила Бабкина.
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После Нового года Есения отправится в новую семью.
Санкт-Петербург
Собаки
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