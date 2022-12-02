Интересное 02 декабря 2022, 09:28 Самая грандиозная елка страны станет еще лучше Над «Елкой телеканала «МУЛЬТ»» в Крокусе работает новая команда постановщиков

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В Crocus City Hall 24 декабря стартует шоу, ставшее легендарным. «Елка телеканала „МУЛЬТ“» покажет детям и взрослым шоу с популярными мультгероями. Авторы «Елки» пообещали зрителям множество современных сценических технологий, невероятные костюмы, лазерное шоу, видеопроекции, а также цирковые и акробатические трюки.

Праздник начнется уже в фойе. Там маленьких гостей встретят веселые аттракционы, игровые зоны и новогодняя ярмарка. А затем все отправятся в фантастическое путешествие вместе с любимыми героями телеканала «МУЛЬТ». На Елку придут персонажи из «Сказочного патруля», «Кощея», «Ми-ми-мишек», «Лео и Тига» и «Кошечек-Собачек».

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На сцене выступят 250 артистов, они сменят 400 костюмов и проведут несколько больших игр со зрительным залом.

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По словам создателей шоу, они постарались сделать такое представление, чтобы зрители были почти его участниками.