Сайты с запрещенными препаратами для животных заблокируют в России

В реестр запрещенных сайтов влючат те, на которых продают нелегальные ветеринарные препараты. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В список попадут те ресурсы, благодаря которым недобросовестные продавцы реализовывают препараты для лечения животных, которые запрещены в стране. Кроме того, под ограничение попадут и те сайты, на которых продавцы не имеют лицензии на фармдеятельность.

«В сельском хозяйстве это очень важно, поскольку мы не имеем достоверной информации об объеме контрафакта: люди покупают и используют те или иные препараты, но объективно оценить их эффективность или вред не всегда возможно», — рассказал глава Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров.