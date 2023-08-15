Интересное 15 августа 2023, 16:56 Сайт Тeleprogramma.pro опубликовал самые забавные отзывы российских туристов об отдыхе на море Сайт Тeleprogramma.pro: девушка пожаловалась на изобилие еды, из-за которой располнела

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Сайт Тeleprogramma.pro выпустил подборку самых забавных отзывов российских туристов об отдыхе на море. Например, одна девушка пожаловалась на изобилие еды, из-за которой она «неприлично» располнела.

Другому туристу, напротив, не понравилась скупость хозяина отеля, который завалил гостей дынями, бананами, арбузами, персиками, клубникой, виноградом и мандаринами, а на манго денег не выделил.

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«Любитель пива» пожаловался на водителя автобуса, который не делал остановки возле туалета целых три часа.

Еще одна туристка рассказала, что не смогла выспаться из-за шума морских волн.