Интересное 27 июля 2023, 17:38 Сайт nypost.com: постоянные опоздания могут быть связаны с синдромом дефицита внимания

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Частые опоздания на встречи могут быть связаны с синдромом дефицита внимания или другими проблемами психического здоровья. К такому выводу пришла группа американских медицинских экспертов, написал сайт nypost.com.

По словам специалистов, «слепота во времени» является реальным состоянием. Люди, которые ей страдают, сталкиваются с трудностью в выполнении задач, сообщил kp.ru.

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Как рассказала психотерапевт, специализирующийся на СДВГ, Стефани Саркис, это состояние может появляться не только у людей с СДВГ, но и у любого человека с депрессией, тревогой, биполярным расстройством посттравматическим стрессовым расстройством.