Сайт kp.ru рассказал о сокровищах королевы Елизаветы II | 360°

Интересное 04 октября 2022, 23:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сайт kp.ru рассказал о сокровищах королевы Елизаветы II

Читать 360tv в

Елизавета II оставила после себя огромное количество богатств. Все они перейдут в наследство королевской семье. Однако распоряжаться ими в полной мере родственники королевы не смогут. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По оценкам специалистов, королеве принадлежало около 500 миллионов долларов в деньгах и разнообразном личном имуществе. Однако непосредственно королевская чета обладает суммами в 28 миллиардов долларов. В активы «короны» входит Букингемский дворец, а также ряд других зданий, земель и прочего.

Реклама

Кроме того, в активах королевы находилось 7600 картин, а также 2000 миниатюр, 500 000 гравюр и рисунков, 450 000 фотографий, а также множество ювелирных украшений, которые по наследству достаются другим женщинам семьи.

Реклама

0 0 0 0 0 0