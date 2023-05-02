02 мая 2023, 18:51
Сайт Eat This, Not That: американские диетологи назвали яйца и овсянку лучшими продуктами для завтрака при похудении
Избавиться от лишнего веса можно благодаря добавлению в свой утренний рацион клетчатки и белковых продуктов. Об этом американские диетологи сообщили сайту Eat This, Not That.
Свое утро лучше всего начинать с употребления белковой пищи, которая будет способствовать сжиганию жира в течение всего дня. Отличными продуктами для завтрака при похудении являются яйца и овсяная каша с добавлением ягод.
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Как сообщило Utro.ru, завтрак должен быть размеренным, чтобы избежать перееданий.
Питание
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