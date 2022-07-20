Садовые товарищества войдут в населенные пункты

Садовые некоммерческие товарищества (СНТ) войдут в границы населенных пунктов. Причина такого решения заключается в том, что многие люди живут там на постоянной основе. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Такой информацией поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев. Он подчеркнул, что подобное постановление войдет в силу в рамках закона об огородничестве.

«Ранее мы разрешили дачникам перевести дачный дом в жилой, стало возможным прописываться в СНТ. Многие из таких товариществ находятся в черте города, но живут они по своим законам. Следующим шагом стала возможность включения поселков в черту населенного пункта либо создание нового населенного пункта», — рассказал политик.