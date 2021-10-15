Садоводы рассказали, какие цветы можно посадить на зиму

Некоторые однолетние цветы отлично переносят зиму. Для того, чтобы увидеть около дома красивую клумбу с цветущими растениями, не нужно дожидаться лета. О том, какие цветы можно посадить уже сейчас, сообщило «Утро.ру».

В числе растений, которые можно высадить осенью и которые отлично перенесут зиму под снежным покровом, числятся петуньи, календула, настурция, васильки, рудбекия блестящая, львиный зев, алиссум, маттиола и космея.

Некоторые из них могут распуститься уже в начале лета. Пока другие садоводы только приступят к украшению территории возле своего дома, у вас уже вовсю будут благоухать на участке цветущие растения.

Среди плюсов посадки цветов на зиму можно выделить следующие: семена пройдут естественный отбор, посадочный материал прорастет, как только возникнет благоприятная обстановка, из таких семян вырастут более крепкие и неприхотливые цветы.

Единственный минус заключается в том, что не все высаженные семена будут способны перенести зимние холода. Кроме того, весенние талые воды могут перенести семена с одного места на другое.