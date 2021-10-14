Садоводы рассказали, как сохранить урожай яблок до Нового года

Садоводы озвучили несколько способов, благодаря которым яблоки останутся свежими до новогодних праздников. По их словам, для хранения подойдут только позднеспелые плоды. Яблоки должны быть немного недозревшими, написало «Утро.ру».

Чтобы проверить, подойдут ли яблоки для хранения, на них нужно немного надавить. Если на фрукте появится вмятина, а через время она пропадет, значит яблоко созрело. Перед помещением в погреб плоды должны немного полежать наверху хранилища и привыкнуть к более низкой температуре.

Каждый плод следует обернуть в пергамент и сложить друг на друга в ящик. Пустые места нужно засыпать деревянными опилками. При желании можно обработать их от вирусов и бактерий. Для этого подойдет глицерин или марганцовка.

Также не стоит забывать проверять наличие гнили раз в две недели. Если какие-то плоды испортились, их следует извлечь из ящика и выбросить.