Садоводы пензенской области начали выращивать южные фрукты

Согласно данным, которые показала сельскохозяйственная микроперепись 2021 года, жители пензенской области стали чаще выращивать южные фрукты. Такой информацией поделился руководитель Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Теперь в садах жителей Пензы все чаще можно обнаружить абрикосы, персики, хурму и грецкие орехи. При этом многие садоводы отказались от больших посевов картофеля и других овощей. Большинство жителей региона занимаются сельским хозяйством для того, чтобы прокормить собственную семью. При этом для каждого пятого человека садоводство является источником дополнительного дохода.

«Абрикосы, персики, алыча и грецкий орех выращиваются практически во всех районах области. Площади инжира зафиксированы в Каменском районе, хурмы — в Бессоновском, Каменском и Кузнецком районах», — рассказал Уханов.