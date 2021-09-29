Садоводам рассказали о наиболее эффективных способах обработки плодовых деревьев

Осенью плодовые деревья нуждаются в особом уходе. Если их не удобрять, они могут погибнуть от насекомых-вредителей. Какими средствами лучше всего обрабатывать яблони, сливы, груши и другие деревья, рассказало «Утро.ру».

Одним из наиболее эффективных удобрений является железный купорос. Это средство является идеальным для яблонь, слив и вишен, поскольку не только отпугивает вредителей, но и отлично питает растения.

Для того, чтобы приготовить раствор, нужно взять 600-700 граммов железного купороса и развести его в 10-литровом ведре. Затем эту смесь следует тщательно перемешать, нанести на крону и ствол. Делать такую обработку лучше всего в ясный, безветренный день.

Еще одним средством для отпугивания насекомых служит мочевина. Когда плодовое дерево уже лишилось половины листвы, можно браться за дело. Для приготовления нужно взять: 10-литровое ведро воды и 500 граммов средства. После тщательного перемешивания можно приступать к обработке.

Медовым купоросом можно обрабатывать в том случае, если температура воздуха составляет +5 градусов и выше. Для молодого дерева понадобится всего два литра средства. Для взрослых деревьев нужно использовать примерно 10 литров смеси.