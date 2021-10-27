Садоводам рассказали, как выявить болезни у яблонь

Специалисты объяснили, по каким признакам можно понять, что яблони болеют. Часто недуги у этих деревьев можно выявить осенью, когда нездоровый вид ствола или веток указывает на проблему. Об этом написало «Утро.ру».

При болезни цитоспороза куски коры яблони начинают отмирать, а на стволе появляются выпуклые язвы. Вылечить эту болезнь возможно лишь на ранней стадии. Садоводам необходимо срезать больной участок как можно глубже, затем закрыть образовавшуюся дыру глиной, смешанной с коровяком. Затем каждый год стоит обрабатывать поврежденные участки.

Помимо цитоспороза яблони могут заболеть раком, при чем их бывает несколько видов. Во время обычного рака кора начинает отпадать от ствола дерева, а на ее месте появляются раны или наросты. Сначала кора имеет красный цвет, а затем начинает чернеть. Вылечить эту болезнь можно при помощи удаления поврежденных участков. После их обеззараживают однопроцентным раствором медного купороса и прикрывают поврежденные участки измельченным щебнем.

При тяжелой форме заболевания кора выглядит так, как будто дерево подожгли. Пораженные участки дерева опадают, а затем гниет сама древесина. Спасти дерево поможет удаление инфицированных участков. Затем следует обработать раны фунгицидом с медью и вновь срезать пораженную кору. На третьем этапе садоводам следует помыть дыры мылом, обработать раны трехпроцентным раствором медного купороса и все участки прикрыть чистой марлей. После необходимо положить садовый вар на обработанные участки и закрыть их на зиму повязкой.