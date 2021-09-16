Садоводам рассказали, как сохранить урожай чеснока

Специалисты рассказали об одном необычном способе хранения чеснока во время зимнего периода. По их словам, этот овощ отлично будет чувствовать себя в авоське, подвешенной в темном углу квартиры. Об этом написало «Утро.ру».

Несмотря на то, что чеснок является неприхотливой культурой, есть некоторые моменты, которые помогут «продлить жизнь» этому овощу. Перед хранением луковицы необходимо очистить от земли, при этом мыть водой их не нужно.

Лучше всего из чеснока сделать небольшую связку и отправить на сушку в темное и сухое место. Когда он просохнет, его необходимо сложить на хранение. Здесь и пригодится авоська.

В ней овощ будет лучше проветриваться, нежели на бумаге или в каких-либо пластиковых емкостях. Корни и стебли перед размещением луковиц в авоську следует срезать до пяти сантиметров.