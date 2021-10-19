Садоводам рассказали, как правильно высаживать тюльпаны до холодов

Залогом пышного цветения тюльпанов является правильный выбор места на грядке. Эти цветы можно успеть высадить еще до наступления холодов. О том, где нежелательно размещать луковицы, сообщило «Утро.ру».

Садоводам не рекомендуют отводить для тюльпанов прежнюю грядку. По словам специалистов, лучше выбрать новую территорию. При этом она не должна располагаться в низине или на неровной местности. Из-за грунтовых вод луковицы могут начать гнить.

Кроме того, тюльпаны не любят кислый грунт. Лучше всего для их посадки выбирать нейтральную или слабощелочную почву. Глинистый грунт также не позволит тюльпанам вырасти сильными и красивыми.

Разрыхлить землю перед посадкой можно при помощи песка, перегноя или торфа. Также следует помнить, что эти растения любят свет. Лучше всего высаживать семена в восточной или западной части участка.

Если тюльпаны будут плохо защищены от ветра, то они могут зацвести раньше положенного времени. А неправильно выбранное место для посадки спровоцирует гниение и болезни у цветов.