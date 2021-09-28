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    28 сентября 2021, 13:21

    Садоводам рассказали, как правильно ухаживать за хризантемами перед заморозками

    Оксана Лавнюженко

    Хризантемы являются достаточно прихотливыми цветами и требуют к себе много внимания. Для того, чтобы им легче было перенести заморозки, следует проделать некоторые манипуляции. Об этом сообщило «Утро.ру».

    Садоводам рассказали, как правильно ухаживать за хризантемами перед заморозками

    Некоторые сорта этих цветов желательно выкапывать из сада и хранить в том месте, где их не настигнет холод. Если же хризантемы все-таки остались на улице, их нужно регулярно поливать, потому что почва способна сильно пересыхать даже зимой. При этом вода не должна попадать на листья и бутоны, чтобы на растениях не завелся грибок.

    Перед наступлением заморозков следует прополоть грядку с цветами, в последний раз обильно полить каждый куст и уложить под него мульчу. Ее можно изготовить из соломы или опавших листьев.

    Лучше всего подкармливать цветы фосфорно-калийными удобрениями. Сделать это желательно в сентябре, чтобы хризантемы впитали микроэлементы и набрались сил перед холодами. Перед наступлением зимы также нужно позаботиться об обрезке. Садоводам рекомендуют оставлять пеньки не более 15 сантиметров от земли. После этого растения нужно покрыть перегноем.