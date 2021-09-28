Садоводам рассказали, как правильно ухаживать за хризантемами перед заморозками

Хризантемы являются достаточно прихотливыми цветами и требуют к себе много внимания. Для того, чтобы им легче было перенести заморозки, следует проделать некоторые манипуляции. Об этом сообщило «Утро.ру».

Некоторые сорта этих цветов желательно выкапывать из сада и хранить в том месте, где их не настигнет холод. Если же хризантемы все-таки остались на улице, их нужно регулярно поливать, потому что почва способна сильно пересыхать даже зимой. При этом вода не должна попадать на листья и бутоны, чтобы на растениях не завелся грибок.

Перед наступлением заморозков следует прополоть грядку с цветами, в последний раз обильно полить каждый куст и уложить под него мульчу. Ее можно изготовить из соломы или опавших листьев.

Лучше всего подкармливать цветы фосфорно-калийными удобрениями. Сделать это желательно в сентябре, чтобы хризантемы впитали микроэлементы и набрались сил перед холодами. Перед наступлением зимы также нужно позаботиться об обрезке. Садоводам рекомендуют оставлять пеньки не более 15 сантиметров от земли. После этого растения нужно покрыть перегноем.