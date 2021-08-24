Садоводам рассказали, как подготовить виноград к зимовке

Виноград нуждается в особенной особенном уходе. Для богатого и качественного урожая его необходимо подготовить еще осенью. Подготовку необходимо осуществлять в несколько шагов. Об этом сообщило «Утро.ру».

Последние гроздья винограда нужно собрать уже к началу октября. Если на лозе останется слишком много винограда, новые побеги не успеют вобрать в себя весь необходимый запас питательных веществ.

Кусты стоит поливать до наступления первых заморозков. Вокруг лозы нужно сделать земляной валик радиусом около 50-60 сантиметров. Когда наступят холода, вода превратится в пар и согреет корни и землю.

Когда с винограда сойдут все плоды, можно приступать к обрезке. Обрезать ветки стоит до того момента, пока температура не опустится до минус трех градусов. Нужно убрать отплодоносившие побеги, после — их невызревшую часть. Также важно поставить черенки, чтобы весной молодые побеги могли цепляться за них.

Следующим шагом необходимо связать лозу в пучки, не перетягивая их слишком сильно, а после прижать к земле на уровне около 10-15 сантиметров.

Кусты нужно обработать от насекомых и болезней. Для этой процедуры идеально подойдет раствор железного купороса в пропорции 500 граммов средства на 10 литров воды.

Во второй половине октября в сухую погоду важно укрыть виноград. Лучше всего для этих целей подойдет воздушно-сухой способ. Это позволит избежать замерзания лозы.