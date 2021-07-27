Садоводам рассказали, чем подкармливать перец в период роста плодов

Сладкий перец любит тепло. Из-за особенностей климата в российских условиях растение требует особого ухода. Перец необходимо выращивать в теплице, а также использовать подходящие удобрение. В таком случае растение порадует садовода крупными и ароматными плодами. О том, как ухаживать за перцем в июле, сообщило Утро.ру.

Сильнее всего перец требует заботы в июле. В этот период происходит активное созревание плодов. Растение нуждается в обильном поливе. Необходимо поливать куст перца каждые шесть дней двумя литрами воды. Важно, чтобы вода не была холодной.

Также необходимо регулярно проветривать теплицу, так как перец нуждается в кислороде. Не забывайте разрыхлять землю — корка на почве может плохо сказаться на созревании растения.

Лучше всего подкармливать перец натуральными удобрениями. Раз в 20 дней стоит поливать растение настоем из крапивы. А вот хлористая подкормка не подойдет для перца.

Также можно удобрять перец смесью из гумата калия и золы. В одном ведре воды нужно размешать 50 миллилитров гумата и один стакан золы. Раствор способен предотвратить развитие болезней у перца.

Чтобы сделать плоды более сладкими, можно подкармливать перец раствором из одной столовой ложки суперфосфата, одной чайной ложки сульфата калия и ведра воды. Дрожжи помогут ускорить рост перца. 200 граммов дрожжей нужно развести в пяти литрах воды, и дать раствору настояться. После необходимо размешать получившуюся смесь с водой в пропорции один к десяти. На один куст потребуется литр получившейся смеси. После подкормки дрожжевым раствором стоит посыпать почву золой.