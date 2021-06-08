Садоводам объяснили, почему желтеют листья у помидоров

Пожелтевшие листья у помидоров почти всегда свидетельствуют об ошибках, допущенных огородником. Сайт «Утро.ру» рассказал, что может стать причиной пожелтения растений.

Если начали желтеть листья помидоров, растущих в теплице, в первую очередь следует обратить внимания на режим полива. Такие изменения могут свидетельствовать о недостатке или, наоборот, избытке влаги. Если с этим все в порядке — возможно, помидорам не хватает удобрений.

Также изменение цвета может происходить из-за фузариозного увядания и других заболеваний. В таком случае, чтобы не потерять растение, нужно начать лечение.

Повреждение корневой системы, вызванное, например, насекомыми, тоже может изменить цвет листьев. Если подозреваете насекомых — с ними нужно как можно скорее начинать борьбу, чтобы спасти урожай.

Если же помидоры растут на открытом воздухе, пожелтение листьев может также указывать на то, что растениям холодно.