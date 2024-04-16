Интересное 16 апреля 2024, 14:03 Садовод Воронова призвала перед посадкой рассады в грунт обработать ее иммуностимуляторами

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Перед тем, как высадить рассаду в грунт, ее следует обработать иммуностимулирующим препаратом. Не стоит забывать, что она нуждается в подкормке раз в две недели, рассказала «Москве 24»эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Через три-четыре дня после подкормки рассаду нужно обязательно обработать каким-нибудь иммуностимулирующим препаратом», — уточнила садовод.

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Самым доступным средством, на взгляд Вороновой, является янтарная кислота. Выбор препаратов в магазине довольно обширный. Важно за два часа до высадки в теплицу полить водой молодые растения. Таким образом вы поможете им пережить повреждение корней, сказала эксперт.