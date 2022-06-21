Садовод Ульянова рассказала, как побороть колорадских жуков

Колорадские жуки являются проблемой для многих садоводов. Тульский садовод и хозяйка садового центра Ирина Ульянова рассказала, как эффективно побороть вредителей. Об этом сообщила ТСН24.

Эксперт подчеркнула, что лучшим средством по борьбе с насекомыми являются химические препараты. По ее словам, информация о том, что жуки способны вырабатывать к ним иммунитет, является мифом. Если же средство действительно перестало действовать на колорадских жуков, необходимо поменять его на аналогичное.

«Самыми „легкими“ считаются „Искра“ и „Интровир“. Более эффективными являются химические препараты „Банкол“, „Моспилан“, „Депос“, „Децис Профи“ и „Командор“. Они простые в применении и недорогие», — отметила садовод.