Интересное 12 сентября 2023, 19:08 Садовод Ульянова посоветовала покупать не менее 10-15 луковиц одного сорта тюльпанов

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Для создания богатого цветника на даче следует покупать не менее 10-15 луковиц одного сорта тюльпанов. Об этом сообщила садовод Ирина Ульянова в беседе с «Тульской службой новостей».

По ее словам, не стоит брать по одной луковице разных сортов, это не создаст эффектной картины. Дополнить сад из тюльпанов можно императорскими рябчиками, которые будут отпугивать грызунов благодаря своему специфическому запаху.

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Кроме того, осенью на даче можно посадить нарциссы, персидские и шахматные рябчики, а также мускари и гиацинты.