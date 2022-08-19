Садовод Туманов рассказал о необычных свойствах растений

Распространенные садовые растения могут быть опасными для людей, несмотря на свою внешнюю безобидность. Такой информацией поделился председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на «Радио 1».

Специалисты пояснил, что помидоры и картофель ни в коем случае нельзя употреблять до созревания. Кроме того, не стоит есть и помидорную ботву или картофельные цветки.

Ядовитыми свойствами обладает наперстянка, а одно из самых токсичных растений в саду — клещевина. Она теряет опасные свойства после термической обработки.