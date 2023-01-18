Интересное 18 января 2023, 11:51 Садовод Туманов рассказал, как использовать снег в саду с пользой Садовод Туманов посоветовал оставлять снег на грядках в саду

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Снег можно использовать для пользы дачного участка. Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что можно сделать со снегом. Об этом сообщил Пятый канал.

По словам специалиста, снег стоит убирать с проводов и крыш. Также не стоит оставлять его на ветках деревьев, так как они могут сломаться под весом. А вот убирать его с грядок не стоит, так как снег способен защитить землю от холодов и поспособствовать благоприятному росту растений в дальнейшем. Благодаря сугробам растения смогут напитаться влагой с приходом весны.

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«Не забывайте про снегозадержание — это прекрасный агроприем. Чем больше снега, тем лучше зимуют растения, тем больше влаги накопится для весны и для начала лета», — передал слова Туманова сайт kp.ru.

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Если же избыток снега мешает вам передвигаться по участку, стоит избавиться от него с помощью печной золы.

Туманов рассказал, что снег также можно использовать для поливки комнатных растений. Такой подход благоприятно скажется на всех биохимических процессах.