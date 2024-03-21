Интересное 21 марта 2024, 16:11 Садовод Туманов порекомендовал проращивать картофель перед высадкой клубней в грунт

Читать 360tv в

Перед тем, как высаживать картофель в грунт, его следует прорастить. Желательно это сделать за полтора месяца до высадки, рассказал изданию «Москва 24»председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Делается это по причине того, что на холоде овощ не хочет давать ростки, поскольку «спит».

Реклама

«Через полтора месяца вы увидите, что картофель обрастет такими розеточками, росточками. Тогда его можно сажать», — процитировало радио «Комсомольская правда» Туманова.

Процесс будет идти быстрее, если клубни немного смочить и поместить их в полиэтиленовый пакет с дырочками, добавил садовод.