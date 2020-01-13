С плясками и гармошкой. Американский журналист впечатлил Twitter окончанием полярной ночи в Мурманске

Американский журналист опубликовал на своей странице в Twitter ролик, на котором запечатлены гуляния жителей Мурманска по случаю окончания 40-дневной полярной ночи. Пользователей больше всего восхитил мужчина, который играет на гармони, при этом пританцовывая.

Всего за сутки ролик набрал больше 1,3 тысячи отметок «нравится» и около 400 ретвитов. В комментариях пользователи выразили свое восхищение встречей жителями Мурманска солнца.

«Боже мой, Тео, это самое лучшее», — написал пользователь с ником Marie Le Conte, обращаясь к журналисту.

«Это невероятно!», «Это выглядит весело», — вторили другие пользователи. А комментатор @ MemphisSmitty отметил, что все люди очень похожи в своих действиях. «Мы везде одинаковые», — написал пользователь.

Конечно, не обошлось и без шуток. «Я чувствовала себя так, когда сегодня в 16:30 было еще светло», — заметила пользовательница под ником Jessica S.

«Дайте им много неоновых огней, и вы можете провести там 40-дневный рейв», — иронично написал Adam J. Sadowy.

«Что это за трек?», — спросил бельгийский коллега журналиста.