В Чечне сообщили о подготовке провокации с маской Кадырова

В Сети появилась информация о подготовке в западных странах провокации с использованием маски главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил чеченский телеканал ЧГТРК «Грозный» в Twitter.

Редакция прикрепила видео, на котором можно увидеть саму маску в виде головы Кадырова, ссылаясь при этом на анонимный Instagram-аккаунт eldit_net.

Там сообщается, что маску якобы сделали «в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий» для использования в операции с кодовым названием «Двойник». Автор поста не дает никаких ссылок на источники.

«Стало известно, что сейчас идет отбор кандидатов для выполнения провокаций с использованием подготовленного образа», — указано в подписи.

Ранее стало известно, что Кадыров заработал более 147 миллионов рублей за 2019 год. Эта сумма превысила его доход за предыдущий год на 140 миллионов рублей.