Интересное 10 мая 2023, 18:46 «С достойным номером выступил исполнитель из Молдавии»: блогер Манукян оценил полуфинал «Евровидения»

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Журналист и блогер Вадим Манукян в разговоре с изданием РИА ФАН прокомментировал первый полуфинал «Евровидения», который накануне стартовал в Великобритании.

По словам эксперта, Хорватия в этом году выбрала для участия «фриков», а вот исполнитель из Молдавии выступил с достойным номером.

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«Вошедшая в НАТО Финляндия с „поражающим воображение“ номером тоже пробилась в финал, да еще и букмекеры ее очень высоко котируют в этом году. Если бы не шведка Лорин (опять же, страна взяла курс в НАТО), то эти ребята были бы вне конкуренции, судя по рейтингам», — добавил Манукян, отметив, что конкурс «Евровидение» стал полностью политизированным.

Также блогер отметил талант израильской певицы и удивился попаданию в финал Чехии и Португалии.