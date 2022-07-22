Рыцарский меч возрастом в тысячу лет обнаружили в Польше

Тысячелетний рыцарский меч обнаружили в Польше. Такой информацией поделился археолог валбжиского отдела вроцлавского управления охраны памятников Марек Ковальский. Об этом сообщил «Царьград».

Находку обнаружили в районе Левина Клодзского в Нижней Силезии. По версии специалистов, артефакт создали в начале 11 века. Он может относиться к раннему Средневековью. Найденный меч был расколот на три части. В период его создания он являлся показателем высокого статуса, передал Daily Moscow.