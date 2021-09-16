Рыбзавод по разведению муксуна и чира открыли на Ямале

Завод по разведению молоди рыб дорогих пород открыли в Тазовском (Ямало-Ненецкий автономный округ). Производственная мощность предприятия составляет около двух миллионов мальков муксуна и чира. Об этом сообщило Infox.

Проект создали на деньги правительства ЯНАО, а также бизнесменов-нефтяников. Завод работает уже на протяжении трех лет. Ранее на нем разрабатывалась подходящая технология производства, которую сейчас удалось утвердить.

Этим летом в реку было выпущено свыше 1,7 миллиона мальков. Вес рыб составил не менее десяти грамм. С помощью данного проекта получится восстановить популяцию белой рыбы в Нижне-Обском бассейне.