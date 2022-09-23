Рыбопромысловый супертраулер «Капитан Вдовиченко» спустили на воду в Петербурге | 360°

Интересное 23 сентября 2022, 23:33 Поделиться Telegram

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Viber Рыбопромысловый супертраулер «Капитан Вдовиченко» спустили на воду в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях спустили на воду рыбопромысловый супертраулер «Капитан Вдовиченко». Об этом сообщил «ВЗГЛЯД» со ссылкой на Telegram-канал ОСК.

Судно создали по заказу «Русской Рыбопромышленной Компании». Оно проследует по Северному морскому пути и направится во Владивосток, а также в Охотское и Берингово моря.

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«Не могу не пожелать хороших уловов и семь футов под килем этому судну. В добрый путь!» — рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.

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