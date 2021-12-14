Рыбаки выловили акулу в окрестностях Сочи

В Черном море в Сочи рыбаки выловили акулу катран. Своей уловкой местные жители поделились на видео в Instagram, написали «Дни.ру».

Катран не внесен в Красную книгу, однако встречается крайне редко. Его ловля в России находится под запретом. Сочинские рыбаки, после того как сняли рыбу на камеру телефона, отпустили ее в море.

По словам эколога Вениамина Голубитченко, от своих собратьев катраны отличаются костяными белыми шипами на плавниках. Однако для людей этот вид акул не является опасным. В Черном море в принципе нет акул, которые представляли бы угрозу для человека.

Время от времени из Средиземного моря сюда могут заплывать опасные хищники, такие как голубые акулы, но это случается крайне редко.