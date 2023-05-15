Интересное 15 мая 2023, 17:40 Рыбаки спасли лосенка в Нижегородской области

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Нижегородские рыбаки спасли лосенка в Воскресенском округе, животное передали специалистам для дальнейшего выхаживания. Об этом сообщило ИА «Время Н».

По словам рыбаков, детеныш прибился к людям и не отходил от них всю ночь. В ходе осмотра на теле животного обнаружили подсохшие раны и много клещей.

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Отмечается, что в настоящее время жизни лосенка ничего не угрожает, специалисты продолжат откармливать животное и помогать ему в созревании.