15 мая 2023, 17:40
Рыбаки спасли лосенка в Нижегородской области
Нижегородские рыбаки спасли лосенка в Воскресенском округе, животное передали специалистам для дальнейшего выхаживания. Об этом сообщило ИА «Время Н».
По словам рыбаков, детеныш прибился к людям и не отходил от них всю ночь. В ходе осмотра на теле животного обнаружили подсохшие раны и много клещей.
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Отмечается, что в настоящее время жизни лосенка ничего не угрожает, специалисты продолжат откармливать животное и помогать ему в созревании.
Животные
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