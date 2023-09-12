Интересное 12 сентября 2023, 18:44 Рыбаки поймали 48-килограммового сома в США The Telegraph: американские рыбаки поймали гигантского сома и получили премию Unsplash

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Рыбаки Калеб Макадамс, Дэйв Шипман и Крис Бейкер поймали в США гигантского сома, вес которого составлял 48 килограммов. Они получили за свой улов 1,5 тысячи долларов, сообщило издание The Telegraph.

Кроме того, в турнире Alton Catfish Classic рыбаки обошли девять команд и выиграли главный приз в 20 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Общий вес трех пойманных мужчинами рыбин составлял почти 69 килограммов.

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Второе место и вознаграждение в восемь тысяч долларов (772 тысячи рублей) завоевала команда, которая поймала трех рыб общим весом 82 килограмма.

Весь пойманный во время конкурса улов вернули в реку Миссисипи живым. В прошлом году главный приз вручили Крису Стауту и Хантеру Джонсону, которые смогли выловить трех рыбин весом 67 килограммов.

Ранее крупная сельдевая акула застряла на мелководье в Аянской бухте Хабаровского края. Местные жители спасли ее, столкнув обратно в воду.