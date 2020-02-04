«Мы приехали на рыбалку, было темно. Услышали плач. Сначала думали, это ребенок. Искали, где на море его бросили. Ну, и тут тюлененок вылез», — сообщил один из рыбаков.

Мужчины заботились о малыше, грели его и кормили. Пару дней они ожидали, что найдется его мать, но это не произошло. Тогда рыбаки позвонили волонтерам из фонда защиты животных «Зеленый Сахалин». Сейчас тюлененок в полном порядке.