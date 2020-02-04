04 февраля 2020, 15:54
Рыбаки на Сахалине спасли потерявшегося тюлененка — видео
Рыбаки на Сахалине спасли маленького тюлененка, который потерял маму. Об этом сообщил сайт myrussia.life.
«Мы приехали на рыбалку, было темно. Услышали плач. Сначала думали, это ребенок. Искали, где на море его бросили. Ну, и тут тюлененок вылез», — сообщил один из рыбаков.
Мужчины заботились о малыше, грели его и кормили. Пару дней они ожидали, что найдется его мать, но это не произошло. Тогда рыбаки позвонили волонтерам из фонда защиты животных «Зеленый Сахалин». Сейчас тюлененок в полном порядке.