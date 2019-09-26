Рыбаки из Ирландии выловили голубого тунца весом 270 кг

Приятели участвуют в программе отлова и выпуска тихоокеанского голубого тунца. Они оценивают запасы рыбы в Атлантическом океане.

Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее Подробнее

В последний рабочий день друзья поразились своему улову. На удочку попалась рыба весом 270 килограммов и длиной около 2,5 метра. Рыбакам пришлось измерять свой улов прямо в воде. Дело в том, что поднять тунца на палубу было тяжело.

В Японии голубой тунец считается деликатесом, азиаты его очень любят. Друзья-рыбаки могли бы разбогатеть на этом улове: за одну такую рыбину отдают около трех миллионов евро (более 200 миллионов рублей). Однако ирландцы отпустили обитателя океана обратно.

Поэтому теперь местные СМИ называют рыбаков героям.