Русскоязычный диджей Иманбек получил награду от Spotify за миллиард прослушиваний

На днях русскоязычный диджей и музыкальный продюсер из Казахстана Иманбек получил награду от музыкального сервиса Spotify. Она досталась ему за то, что трек «Roses — Imanbek Remix» собрал один миллиард прослушиваний. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Spotify.

Миллиард прослушиваний композиция собрала еще в октябре 2021 года. Сейчас же количество прослушиваний составляет более 1,5 миллиарда, передало ИА НСН.

«Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами», — заявил музыкант.

Ранее такой награды удостоили канадского рэпера Дрейка, норвежского диджея Kygo, британскую певицу Дуа Липу и других популярных исполнителей.