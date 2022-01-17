17 января 2022, 21:33
Русскоязычный диджей Иманбек получил награду от Spotify за миллиард прослушиваний
На днях русскоязычный диджей и музыкальный продюсер из Казахстана Иманбек получил награду от музыкального сервиса Spotify. Она досталась ему за то, что трек «Roses — Imanbek Remix» собрал один миллиард прослушиваний. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Spotify.
Миллиард прослушиваний композиция собрала еще в октябре 2021 года. Сейчас же количество прослушиваний составляет более 1,5 миллиарда, передало ИА НСН.
«Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами», — заявил музыкант.
Ранее такой награды удостоили канадского рэпера Дрейка, норвежского диджея Kygo, британскую певицу Дуа Липу и других популярных исполнителей.