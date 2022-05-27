Актер Пореченков оценил идею создания русского «Оскара»

Кинорежиссер Никита Михалков предложил создать российскую версию премии «Оскар», так как иностранная, по его словам, стала слишком политизированной. Актер Михаил Пореченков высказался в поддержку этой идеи. Об этом сообщил «Царьград».

По словам актера, данная идея является прекрасной. Таким образом мы сможем уделить большее внимание российскому кинематографу и не будем опираться на западные примеры, передало Daily Moscow.

«Все абсолютно правильно, и учреждение этой премии было бы прекрасно и замечательно!» — рассказал актер.