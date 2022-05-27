facebook_pixel
    27 мая 2022, 23:27

    Актер Пореченков оценил идею создания русского «Оскара»

    Арина Бобкова

    Кинорежиссер Никита Михалков предложил создать российскую версию премии «Оскар», так как иностранная, по его словам, стала слишком политизированной. Актер Михаил Пореченков высказался в поддержку этой идеи. Об этом сообщил «Царьград».

    По словам актера, данная идея является прекрасной. Таким образом мы сможем уделить большее внимание российскому кинематографу и не будем опираться на западные примеры, передало Daily Moscow.

    «Все абсолютно правильно, и учреждение этой премии было бы прекрасно и замечательно!» — рассказал актер.