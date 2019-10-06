  • Русское слово из 32 букв поразило турецких журналистов

    06 октября 2019, 10:48

    Алена Макаренко

    Турецкое издание Medya Gunlugu открыло словарь русского языка и выписало из него самые труднопроизносимые слова русского языка. Интересно, получилось ли у них выговорить?
    Русское слово из 32 букв поразило турецких журналистов

    «Тот, кто полагает, что „освоил“ этот язык, который принадлежит к совершенно другой языковой семье и отличается совершенно иной артикуляцией, может попробовать себя в произнесении длинных слов», — говорится в статье.

    Турки отобрали восемь длинных слов, включающих от 19 до 32 букв. В список попали: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность. Журналисты раскрыли значение каждого понятия.

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