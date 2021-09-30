Русский трейлер мультфильма «Энканто» появился в Сети

Студия Disney представила второй дублированный трейлер мультфильма «Энканто». Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале Disney Россия. Об этом сообщили Nation News.

Сюжет мультфильма рассказывает о девочке, которая стремится стать особенной.

Мирабель родом из семьи Мадригал, которая проживает в Колумбии. Все члены семейства наделены уникальным даром. Некоторые умеют менять облик, другие способны понимать язык животных. Однако Мирабель не отличается волшебными способностями, что заставляет героиню ужасно переживать.

В качестве режиссеров мультфильма выступили Байрон Ховард и Джаред Буш. Ранее они работали над «Зверополисом». Музыку к мультфильму написал Лин-Мануэль Миранда.

Мировая премьера новой работы студии Disney запланирована на 24 ноября. В России мультфильм выйдет 25 ноября.