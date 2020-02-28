Русалкоустойчивого вычерпывателя воды ищет петербургская компания

Чтобы устроиться на данное место, у вас должно быть высшее образование в сфере гуманитарных наук и трудов Ленина, вы должны уметь плавать по-лягушачьи, ходить по воде и являться русалкоустойчивым. Желательно также иметь опыт работы водолазом на большой глубине.

Помимо того, что соискатель будет вычерпывать воду, ему также предстоит рассказывать анекдоты, кататься по Ленинградской области на велосипеде с рекламной кампанией.

За все это работодатель платит 70-85 тысяч рублей, дает возможность бесплатно ездить на лошадях и путевку в санаторий у берегов Северного Ледовитого океана.