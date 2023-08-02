Интересное 02 августа 2023, 11:30 RuNews24.ru: желание пациентов поставить себе диагноз с помощью интернета может привести к психосоматическим болезням

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Многие люди, заметившие у себя какие-либо отклонения в самочувствии, начинают читать различные статьи в интернете для самостоятельной постановки диагноза. О том, чем это грозит, сообщил сайт RuNews24.ru.

В статьях описывается множество симптомов и признаков смертельных недугов. Психологи провели исследование и выяснили, что иррациональный страх заболеть и желание самостоятельно поставить себе диагноз может стать причиной возникновения реальных психосоматических проблем.

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Отмечается, что в медицинском сообществе подобное расстройство называют «синдромом третьего курса».