Интересное 18 сентября 2023, 11:25 RuNews24.ru: стены, аквариумы и микроволновки могут тормозить сигнал роутера дома

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Часто люди жалуются на плохой сигнал Wi-Fi, хотя роутер при этом работает без сбоев. Причина может крыться в бытовых приборах или предметах интерьера, сообщил сайт RuNews24.ru.

В частности, сигнал перебивают очень толстые стены из бетона или кирпича, большие аквариумы, крупные зеркала и массивная мебель. Также мешают Wi-Fi игрушки на радиоуправлении, беспроводные стационарные телефоны, а также различные Bluetooth-устройств. Наконец, тормозить интернет дома могут микроволновые печи, которые есть почти на каждой кухне.

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