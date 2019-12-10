Руководство вуза встало на пути 9-летнего бельгийского вундеркинда

Лоран Симонс родился в Остенде. Уже в возрасте шести лет он перешел в старшие классы. Параллельно он работал в медицинском центре университета Амстердам. В восемь лет вундеркинд получил диплом о среднем образовании.

В марте этого года мальчик поступил в технический университет Эйдховена. Написав работу бакалавра, он рассчитывал защитить диплом до 26 декабря, однако руководство вуза этому помешало.

Как сообщил «Царьград», разногласия возникли при согласовании с родителями графика. В итоге семья Лорана Симонса со скандалом забрала документы из учебного заведения.