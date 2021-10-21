Руководство главного управления МЧС сменилось в Севастополе

В главном управлении МЧС России по Севастополю изменилось руководство. Теперь временно исполняющим обязанности руководителя стал Алексей Большов. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу главного управления.

«Временно исполнять обязанности начальника главного управления МЧС России по Севастополю будет полковник внутренней службы Алексей Большов», — заявили в ведомстве. Предыдущий руководитель организации генерал-майор Дмитрий Козлов занял пост начальника главного управления МЧС по Пензенской области. Соответствующий указ подписал президент.