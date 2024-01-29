Интересное 29 января 2024, 15:37 Руководитель центра ИЗМИРАН Абунин: за день на Солнце бывает несколько десятков средних вспышек

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На протяжении последних двух лет каждый день на Солнце может происходить несколько десятков средних вспышек. Это говорит о высокой солнечной активности, сообщил RT руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин.

При этом эксперт заверил, что вспышка высокого класса, произошедшая 29 января, не опасна и не повлечет за собой магнитных бурь. Выброшенное в сторону вещество полетело от Земли.

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«И если и заденет каким-то там краем совсем, то возмущение будет незначительным», — добавил Абунин.