Руины здания возрастом почти в девять тысяч лет обнаружили в Абу-Даби

Археологи обнаружили на острове Гага, к западу от Абу-Даби, руины зданий, возраст которых больше восьми с половиной тысяч лет. Эти строения оказались древнейшими из известных в ОАЭ.

В каменных постройках, как полагают специалисты, вероятно, располагались первые общины этой страны. Как сообщил The National News, это были круглые помещения до метра в высоту. Археологи нашли в комнатах множество артефактов. Среди них были искусно обработанные каменные наконечники стрел, которые раньше использовали для охоты.

Сколько времени существовало это поселение и почему около пяти тысяч лет назад оно оказалось заброшено ученые пока не выяснили.

До этого считалось, что морские торговые пути стали катализатором поселений в районе. Они развивались как раз в период неолита. Но как доказывает последнее открытие, люди начали здесь жить намного раньше.

«Мы также установили, что это было развитое общество, которое на протяжении тысячелетий стремилось только к прогрессу», — рассказал председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Аль Мубарак.

Признаки жизни древнего человека нашли ученые из Турции в пещере Ярымбургаз в Стамбуле. Предположительно, им уже больше 600 тысяч лет. Человеческих останков ученым обнаружить в этом месте не удалось, но там нашли орудия труда, которые они изготавливали.