Ручки «с намеком» подарили участникам заседания «Единой России»

Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш подарил своим коллегам после заседания ручки с английским логотипом X-PEN. Надпись очень знакомо выглядела на взгляд русского человека.

Это произошло на закрытом заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Его председатель, спикер Заксобрания области Владимир Мякуш подарил присутствующим ручки известной израильской фирмы Х-PEN стоимостью около 40 долларов каждая с гравировкой на корпусе.

«На заседании 5 февраля Мякуш подписывал документ. Кто-то увидел у него ручку, сказал, что она красивая. Мякуш попросил помощников принести такие же и подарить каждому участнику заседания. Правда, один из участников прочитал название фирмы Х-PEN по-русски, получилось смешно. Но ручки классные», — передает слова очевидца издание Ура.ру.

По словам самого Мякуша, подарок получился спонтанным. «Подарил ручки соратникам, на память. Покупал их на свои личные деньги. Там гравировка „Единая Россия“ и „Владимир Викторович Мякуш“», — указал чиновник.

Ручки — фирменный подарок Мякуша. В прошлом году одну он подарил спикеру Андрею Шмидту.