24 декабря 2019, 17:55
RT зашифровал самые популярные новости 2019 года в видеоролике
Телеканал RT опубликовал на своем канале в YouTube предновогоднюю видеозапись под названием «RT вас всех [censored]!». Его авторы зашифрованы нашумевшие новости уходящего года. Об этом сообщил сайт RT.
«В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года. Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии. Первый, кто правильно расшифрует все символы в клипе, получит приз от RT», — отметили создатели ролика в подписи.
Видеоролик уже посмотрели около трех тысяч человек.