RT зашифровал самые популярные новости 2019 года в видеоролике

«В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года. Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии. Первый, кто правильно расшифрует все символы в клипе, получит приз от RT», — отметили создатели ролика в подписи.

Видеоролик уже посмотрели около трех тысяч человек.